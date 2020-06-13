Efsane başkanlar tribünde
Siyah beyazlı ekip Beşiktaş, Süper Lig'e hazır! İlk maçını bu akşam Fraport TAV Antalyaspor karşısında oynayacak olan siyah beyazlılar tribünleri karton taraftarlarla doldurmuştu. Sosyal medyadan paylaştıkları videoda kulüp tarihinin efsane başkanlarına da ayrı bir alan yaratan Beşiktaş, bu hareketiyle siyah beyazlı taraftarların takdirini topladı.
FUTBOL 13.06.2020, 21:24
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Siyah - beyaz tribünlerde Beşiktaş'ın efsane başkanları da yerlerini aldı! Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamaysa şöyle, "Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunmuş, her daim kalbimizde yaşayacak olan efsane başkanlarımız da Vodafone Park'ta yerini aldı." sözlerini belirtti.