Efsane başkanlar tribünde

Siyah - beyaz tribünlerde Beşiktaş'ın efsane başkanları da yerlerini aldı! Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamaysa şöyle, "Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunmuş, her daim kalbimizde yaşayacak olan efsane başkanlarımız da Vodafone Park'ta yerini aldı." sözlerini belirtti.