Dorukhan Toköz şans bekliyor
Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almayan Dorukhan Toköz'ün Konyaspor’la maçının kadrosunda yer almayı beklediği ifade edildi.
FUTBOL 24.06.2020, 10:50
29
Dizindeki sakatlığı atlatmasının ardından uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, takımının Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.
Her geçen gün idman eksiğini biraz daha kapatıp takımın seviyesine gelmeye başlayan başarılı ön liberonun, cuma günü Konyaspor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayı beklediği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik