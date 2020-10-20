Dorukhan Toköz'e önerilen sözleşme belli oldu
Siyah-Beyazlılar’daki geleceği yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz’ün yeni anlaşma için istediği kontrat belli oldu. 24 yaşındaki futbolcu, kulüpten 3 yıllık sözleşme ve toplamda 4.5 milyon Euro’luk (yaklaşık 42milyonTL) talepte bulundu.
Geçen hafta Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Milli orta saha oyuncusuyla ilgili olarak bir soruya, “Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Beşiktaş’ta top oynamak istemeyen kimseyle ise işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş’ta top oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde ise Allah yolunu açık etsin” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi, net bir tavır ortaya koymuştu. Bu sözlerin ardından Fanatik gazetesine açıklamalarda bulunan Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut, “Asbaşkan Emre Kocadağ’la görüşüyoruz. Anlaşırsak neden gidelim” demişti.
Eskişehirspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’a kazandırılan Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında seneliği 350 bin Euro’dan 4 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. O dönemki yönetim tarafından, ‘Başarılı bir performans ortaya koyarsan maaşını artırırız’ sözüyle Siyah-Beyazlı formayı giyen Dorukhan, ilk sezonunda 20 lig maçına çıkıp 3 gol ve 4 asistle oynamıştı. Çok geçmeden ilk 11’in değişilmez ismi olan ve A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan, çıkış yapmasının ardından yönetimin değişmesi ve sakatlık yaşaması sebebiyle maaş konusunda istediğini alamadı. Dorukhan, yönetim değişikliği sonrasında bir de pandemi sürecinin yaşanması sebebiyle kulübün mali olarak daralmaya gitmesinin ardından aynı ücrete oynamak zorunda kaldı.
Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım