Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması

Beşiktaş'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, sessizliğini bozdu: "Şu anda transferim söz konusu değil. Burada mutluyum, devam ediyoruz. Sözleşme görüşmeleri sürüyor." Siyah-beyazlı takımın durumunu değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Biraz sıkıntılı başladık ama toparlanıyoruz. Bundan sonra üç puanlar art arda gelecek inşallah. Herkes bizi eleştiriyor, böyle şeyler normal, canları sağ olsun" dedi.

Yıldız futbolcu, performansıyla ilgili olarak, "Yaşadığım büyük bir sakatlıktı. Her futbolcunun başına gelmeyen bir durum. Sahalara açıklanan süreden önce döndüm. İlk başlarda bir sene oynayamamanın dezavantajı vardı ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimi biliyorum ve oynaya oynaya daha iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah