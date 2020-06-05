Dev kampanya yolda

Beşiktaş Yönetimi, nisan ayında başlatmayı düşünürken koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığı geniş kapsamlı bağış kampanyasını, yakın zamanda hayata geçirecek.

Salgın yüzünden herkesin bireysel anlamda alacağı ekonomik tedbirleri düşünerek kampanyayı rafa kaldırmak zorunda kalan siyah-beyazlı yönetimin kampanyadaki son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu belirlendi.

Genel hatlarıyla büyük ölçüde hazır durumda olan fakat üzerinden zaman geçmesi nedeniyle kampanyanın bazı detaylarında güncelleme yapan siyah-beyazlılar, tüm camia ve taraftarları bu kampanya etrafında birleştirmeye çalışacak.

Daha önce Fenerbahçe’nin yaptığı kampanyayı da mercek altına alarak, siyah-beyazlı kulübün kendi kültürüne uygun bir kampanya hazırlığı yapan yönetim kurulu, sarı-lacivertli kulübün çalışmalarını yürüten firmayla anlaşma sağladı.

Reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında da sona doğru yaklaşan Beşiktaş Yönetimi’nin, yeni sezon başlamadan önce kampanyanın düğmesine basmak istediği vurgulandı.

Beko ile yapılan 2 yıllık forma sponsorluk anlaşmasının yanı sıra gerçekleştirilecek yeni kampanya ve sponsorluk çalışmalarıyla kısa vadede mali açıdan rahat bir nefes almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, uzun vadede mali açıdan rahatlamak adına yeni projeler üzerinde de çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ