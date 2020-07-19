Derbide örnek davranış

Süper Lig'in 33. haftasında oynananderbisi öncesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. İki takımın futbolcuları seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tribünlere de 'Kadına şiddete dur de' pankartı asıldı. Süper Lig'de yer alan 18 takım da geçtiğimiz günlerde bu konuda farkındalık oluşturarak kadınlara destek vermişti.