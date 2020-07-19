Derbide kırmızı kart çıktı

'nin golcüsü, kendi yarı sahasında Domagoj Vida'ya müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin bu müdahalesinin ardından önce sarı kartını çıkardı. VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin sarı kartı iptal etti ve Kosovalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.