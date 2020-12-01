Derbi zaferi bu konuşmalarla geldi
Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 15 yıl sonra deviren Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın derbiden önce müthiş bir motivasyon planı uyguladı. Siyah-beyazlı hoca, “Savaşacağız, mücadeleyi asla bırakmayacağız, zafere ulaşan da biz olacağız” diyerek oyuncularının adeta beynini yıkadı.
Milliyet, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 15 yıl sonra devirmeyi başaran Beşiktaş’ta derbi zaferinin perde arkasında yaşananlara ulaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından hafta boyunca tesislerde müthiş bir motivasyon planı uyguladığı ve oyuncularını hem fiziksel hem de mental açıdan derbiye en iyi şekilde hazırladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı hocanın tesislerde yaptığı genel ve bireysel toplantılarda futbolcuların adeta beynini yıkadığı aktarıldı.
‘Zirveye çıkmalısınız’
Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbi zaferinin ardından ‘takım’ vurgusu yaptı. Yardımcılarıyla gerçekleştirdiği görüşmede maçı analiz eden siyah-beyazlı hocanın, bireysel performansları değil, takımın ortaya koyduğu karakteri öne çıkardığı aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, “Bir derbide nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bireysel becerilerle değil, takım halinde ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve ruhla maçı kazandık. Takımda kötü oynayan, kötü mücadele eden bir kişi bile yoktu” diye konuştuğu vurgulandı.
Kaynak: Milliyet