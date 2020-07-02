Derbi maçı günü belli oldu!

Süper Lig 32. ve 33. hafta maç programı belli oldu. Ligin 33. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe için de gün ve saat bilgisi paylaşıldı. Sezonun son derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park’ta paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig’de 32 ve 33. hafta maçlarının programına göre 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 21:00’da başlayacak.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

Kaynak: Skor