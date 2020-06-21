Deniz Çoban: Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti

Maçın 10.dakikasında Beşiktaş’ın Burak’la kazandığı gol temiz. Burak’ın faulü gerektirecek bir teması yok. 26.dakikada Denizlisporlular maçın hakeminden kaleciye pas kararı beklediler. Kaleciye pas tartışılmaz şekilde açık, savunmacı tarafından bilerek ayakla kaleciye pas verildiğinde gerçekleşir. Oysa burada Rıdvan topu kornere doğru vuruyor, top eline çarpıp,yön değiştirerek kaleciye gidiyor. Kendi vurduğu top eline geldiği için elle oynamadan, hedefte kaleci olmadığı için de kaleciye pastan söz edemeyiz.

Mbamba kırmızı olmalıydı

34.dakikada kornerden gelen topa Elneny’nin kafa şutu, Oğuz Yılmaz’ın kolundan döndü. Bu tartışmasız penaltıydı. Çünkü kural açık: “Omuz seviyesinin üzerine kalkan el ve kola gelen toplar elle oynama olarak değerlendirilir.” Burada Kalkavan pozisyonu süzememiş olabilir ama VAR bu pozisyonu atlamamalıydı. İlk yarının uzatma dakikalarında; Mbamba Burak’a faulünden dolayı sarı kart gördü. İstemeyerek de olsa Mbamba Burak’ın en savunmasız ve en hassas yerine, kramponunun çivileriyle bastı. Burak’ın ayağının sıkışmayıp, hemen kurtulması şansıydı. Kalkavan’ın sarı kart yerine kırmızı kartını göstermesi daha doğru olurdu.

Deniz Çoban / Fanatik