DeAndre Yedlin Kartal olmak üzere!

'ın uzun süredir transferiyle ilgilendiği Yedlin’in her an İstanbul yolculuğuna çıkabileceği bildirildi. Sky Sport, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki sağ bekin, takımıyla son antrenmana çıkmadığını ve Beşiktaş’la her konuda anlaştığını duyurdu. ABD’li oyuncunun kontratının bitmesine 1 yıl daha bulunmasına rağmen bedelsiz gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Akşam