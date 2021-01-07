Cyle Larin tarihe geçti!

sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını 6-0 kazanırken Kanadalı oyuncu4 gol atıp tarihe geçti. Larin böylece 1989-90 sezonunda Ali Gültiken'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Ali Gültiken 10-0 kazanılan lig tarihine geçen Adana Demirspor maçında 4 gol atmıştı. Cyle Larin toplamda 10 gol ile bu sezon Boupendza ile birlikte ligin en golcü iki oyuncusundan biri oldu. (Fanatik)