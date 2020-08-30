Cyle Larin konusunda fikir değişti

Siyah-beyazlılarda forvet arayışı sürerken kadroda yer alan Cyle Larin’in takımda tutulması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz sezonu Belçika’nın Zulte Waregem takımında kiralık geçiren ve başarılı olan Larin, hem yönetimin hem de teknik heyetin dikkatini çekiyor.

Sadece PAOK maçında attığı golle değil, antrenmanlardaki performansı ve özel yaşamındaki düzeniyle de dikkat çeken Larin için, teknik heyetin olumlu rapor vereceği bildirildi. Yeni sezona iki forvet transferiyle girmek isteyen teknik heyetin, bu konudaki son kararını ise hazırlık maçlarındaki performansına göre vereceği kaydedildi.

Larin’in sınıfı geçmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi ikinci forvet arayışlarını ise askıya alacak.

Kaynak: Skorer