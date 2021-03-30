Cyle Larin gol attı Kanada tarih yazdı!
2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde tarihi bir maç oynandı. Beşiktaşlı Larin'in de 1 gol attığı müsabakada Kanada, Cayman Adaları'nı deplasmanda 11-0 yendi. Bu skor Kanada Milli Takımı'nın tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. Bermuda ile oynanan ve Kanada'nın 5-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Larin, son 2 maçta 4 gol kaydetmeyi başardı. Bu sonucun ardından Kanada puanını 6 yaparken, Cayman Adaları puansız son sırada yer aldı.
FUTBOL 30.03.2021, 11:58 kartalbakışı.com
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Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, deplasmanda Cayman Adaları ile karşılaştı. Müsabaka tarihi bir skorla sonuçlandı. 11-0 biten müsabakaya 3 gol atan Cavallini damga vururken, Beşiktaşlı Larin de boş geçmedi.
Kanada rakip filelere ilk yarıda 6, ikinci yarıda ise 5 gol bıraktı. Kanada'nın golleri Cavallini (3), Davies (2), Kane (2), Sturing, Larin, Wotherspoon ve Johnston kaydetti.
Grubun ilk maçında Kanada, Bermuda'yı 5-1 yenerken Beşiktaşlı Larin hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Cayman Adaları karşısında 60 dakika sahada kalan 25 yaşındaki forvet 1 kez fileleri havalandırdı ve son 2 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.
11-0'lık skor Kanada'nın tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer Kanadalı yıldızı Atiba ise Bermuda maçının ardından kamptan ayrılmıştı. (SABAH)