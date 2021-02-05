Cyle Larin ayın futbolcusu seçildi

'ın gol makinesi Cyle, sergilediği performansla ülkesinin de dikkatini çekti. 20 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol atıp 3 de asiste imza atan Kanadalı yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Larin'in bu performansı ülkesi Kanada'da da manşet oldu. Larin The Canadian Press tarafından hazırlanan raporda erkekler kategorisinde Ocak ayının futbolcusu seçildi. (FOTOMAÇ)