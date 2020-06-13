Corona arası sonrası genç Kartallar sahada
Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın sona erdiği Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu! Teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken kararlar geldi! Yalçın genç oyuncular Ersin, Rıdvan ve Güven'e ilk 11'de forma şansı verdi.
FUTBOL 13.06.2020, 21:26
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın bittiği Süper Lig'de salgın sonrasındaki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Beşiktaş'ta değişim rüzgarları başladı. Yeni sezonda gençleşmeye gideceği belirtilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında üç genç isme forma şansı verdi. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın, Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.
Loris Karius'la yolların ayrılmasının ardından kalede Ersin Destanoğlu görev yapacak. Beşiktaş'ta sol bekte ise Caner Erkin yedek kulübesinde otururken ilk 11'de Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Burak Yılmaz'ın yokluğunda ileri uçta ise Güven Yalçın, siyah-beyazlıların gol umudu olacak.
Kaynak: HT Spor