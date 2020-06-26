Sergen Yalçın'ın sözleri;

Çok yorumlanacak bir maç değil. Kazandığımız için mutluyuz ancak 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakibe karşı oyunu değerlendirmek doğru olmaz

Oyuncular sorumluluk alıp özelliklerini sahaya yansıttığında maç kazanmak bizim için daha kolay oluyor. Sahada bir şey yapmadıktan sonra dışarıda yetenekli olmanın anlamı yok. Pandemi döneminde iyi çalıştık, biz fizik olarak iyi durumdayız