beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

’ın orta sahası biraz daha fiziğe dayalı. Başta Josef ve Atiba olmak üzere güçlü oyuncular. Aboubakar, ligimizde fark yaratan oyuncu. Çok güçlü, topu saklayan arkadaşlarına alan yaratan ve gol atan bir oyuncu”

“Enteresan bir rakam. Beşiktaş, 39 gol atmış, 25’ini ikinci yarılarda atmış. Çok kolay izah edilecek bir şey değil. Beşiktaş, son yarım saatte 20 gol atmış.” ifadelerini kullandı.