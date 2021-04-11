Cenk Tosun sezonu kapattı
Cenk Tosun, Beşiktaş'ın 4-2 yendiği maçta dizinden sakatlandı. Golcü oyuncunun son durumu belli oldu. Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre golcü oyuncu sezonu kapattı.
FUTBOL 11.04.2021, 21:37 11.04.2021, 21:39
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Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ağır bir sakatlık yaşadı. Hava topu mücadelesinde yerde kalan ve acılar içerisinde dizini tutan tecrübeli forvet, sedyeyle kenara aındı. Sağlık ekibi, Cenk'e hemen müdahale ederken yıldız oyuncunun diz kapağının çıktığı öğrenildi.
Çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği’ne 2 gol atmıştı. Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcunun şanssızlığı devam ediyor. Erzurumspor maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Cenk'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü. (FANATİK)