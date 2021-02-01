Cenk Tosun formayı giydi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

"ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski yıldızı Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda golcü oyuncunun yeni formasıyla fotoğrafları paylaşırken, "Çok özlemişiz" notu düşüldü. (HT SPOR)