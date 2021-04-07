Cenk Tosun: Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim

Lider, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, gollerden birini atan, "Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Tüm takım arkadaşlarım bana destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Hem sakatlık hem de talihsiz bir hastalık geçirdim. Sakatlık dönemimde herkes bana moral verdi. Hastalık dönemimde de aynısı. Taraftarlar her zaman bana inanıyorlar" dedi. (FANATİK)