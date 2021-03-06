Caner yerine o bölgeye Rıdvan ve N'Sakala gelince...

Karaman, "'ta en çok top kaybedenErkin'in o bölgeden gitmesi ve yerineve N'Sakala gibi ayağında daha fazla top tutabilen ikilinin gelmesi takıma büyük katkı gösterdi. Ayrıca Beşiktaş'ta kaleciler büyük güven verdi. Sadece Ersin Destanoğlu kalesinde 10 maçta gol görmedi. Bu yüzden Beşiktaş'ta Aboubakar, Larin kadar kahramanlar içine Welinton, Rıdvan ve Ersin'i de ekleyebilirz" dedi. (A SPOR)