Caner yerine o bölgeye Rıdvan ve N'Sakala gelince...
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
FUTBOL 06.03.2021, 11:13 kartalbakışı.com
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Karaman, "Beşiktaş'ta en çok top kaybeden Caner Erkin'in o bölgeden gitmesi ve yerine Rıdvan ve N'Sakala gibi ayağında daha fazla top tutabilen ikilinin gelmesi takıma büyük katkı gösterdi. Ayrıca Beşiktaş'ta kaleciler büyük güven verdi. Sadece Ersin Destanoğlu kalesinde 10 maçta gol görmedi. Bu yüzden Beşiktaş'ta Aboubakar, Larin kadar kahramanlar içine Welinton, Rıdvan ve Ersin'i de ekleyebilirz" dedi. (A SPOR)
Ada 2 saat önce
Bu adamı neden haber yaparsınız Mensah yorumunu unuttunuz mu siz nasıl Beşiktaşlısınız
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