Caner gidiyor Gökhan kalıyor

Ligler yeniden başlarken gelecek sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Caner Erkin için kararını verdi... 4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak. Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi. Yönetim, Milli futbolcunun yerini ise şimdiden doldurdu.

N'Sakala'dan 3 yıllık imza!

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu konusunda ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşen ve olumlu yanıt alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli isimle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi. Dönem sonunda Alanya’yla kontratı bitecek olan başarılı futbolcunun Beşiktaş’tan yıllık 700 bin Euro kazanacağı belirtildi. Ek olarak alt yapıdan gelen Rıdvan Yılmaz’ın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte sol bekte 11’e geçip gelecek için umut vadeden bir performans sergilemesi de Caner’in gözden çıkarılmasında önemli etken oldu.

Gökhan Gönül'le yola devam

Kara Kartal, Caner Erkin’le yollarını ayırma kararı alırken takım kaptanları arasında yer alan Gökhan Gönül için ise farklı bir karar verdi. Yönetimin, 35 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda yeni anlaşma için masaya oturacağı öğrenildi. Bu sezon Siyah-Beyazlılar’dan 1.7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, kulübün belirlediği çerçevede maaş indirimine olumlu bakması sebebiyle Gökhan’la yola devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Fanatik