Caner Erkin'in kalma ihtimali artıyor

Uzun süredir F.Bahçe ve G.Saray ile görüştüğü ifade edilen Caner'in, iki kulübe de imza atmadığı belirtildi. Kısa süre önce, "Menajerini devreden çıkar. Gel konuşalım, biz seninle anlaşırız" diyenBaşkanı Çebi'ye, milli oyuncunun olumlu dönüş yaptığı bildirildi. Caner'in 1-1.5 milyon TL'lik bir fark olursa Beşiktaş'ta kalma kararı aldığı iddia edildi.

Kaynak: Fotomaç