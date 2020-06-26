Rıdvan Yılmaz’ın açıklamaları:

“Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Bizim gibi gençler için kazanarak tecrübe edinmek çok önemlidir. Burak Yılmaz’a asist yaptım sağ olsun o da golü attı. Hocalarım bana gereken bilgileri veriyor, ne kadar çalışmam gerektiğini de söylüyorlar. Çalışmaya devam edeceğim. Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Önümde daha çok uzun bir yol var”