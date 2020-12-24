Buz gibi golümüzü yediniz!

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesindekarşısında deplasmanda 3 puan mücadelesi verirken, Siyah Beyazlılar 25. dakikada golü buldu ancak hakem Halis Özkahya faul gerekçesiyle golü iptal etti. Larin'in hava topunda Kitsiou'ya faul yaptığını belirten Halis Özkahya'ya isetepki gösterdi. Haber Global'in haberine göre de, daha sonra 4. hakem Emre Malok'un yanına giden başarılı teknik adam "Mis gibi gol, buz gibi tertemiz golümüzü yediniz. VAR’a neden bakmıyorsunuz?" diyerek pozisyon için verilen kararı eleştirdi. (FANATİK)