Büyüklerin gözdesi Erkan'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Erkan Eyibil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, Futbol Giant'ın instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu ve transfer iddialarıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Transfer konusunda teknik direktörün takımdan daha önemli olduğunu söyleyen Erkut Söğüt, "Futbolcunun hangi takıma transfer olacağı önemli değil. Cenk Tosun örneği var önümüzde. Gaziantep'den, Beşiktaş oradan İngiltere... Sürekli kendini geliştirdi. Yaşadığı sakatlıklar ve onu getiren hocanın takımdan ayrılması Cenk Tosun'un şanssızlığı oldu" dedi.

Erkan Eyibil transferi hakkında konuşan Söğüt, "Kulüp ismi önemli değil. Oyuncunun kendisini geliştirebileceği, oynayabileceği, hata yapmasına izin veren hoca ve kulüp olması önemli" dedi.

Kaynak: Fanatik