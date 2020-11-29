Necip Uysal'ın açıklamaları şöyle: Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 10 kişi kaldık ve çok zorlandık. Bu gece zor uyuyacağım çünkü hem kazandığımız hem de gol attığım için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımızda bir ruh var. Herkes birbirinin açığını kapatmak için uğraşıyor. Çok iyi arkadaşız. Bundan sonra da böyle devam istiyoruz.