Burak Yılmaz şov sürüyor!

Beşiktaş'ta Antalya ve Denizli maçlarının ardından Konyaspor mücadelesine de 11'de başlayan genç sol bek Rıdvan Yılmaz, kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki genç futbolcu, 40. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golün pasını vererek, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz, Konyaspor mücadelesinde de 90 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki sol bek, 3-0 kazanılan maçta kariyeride bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Kaynak: Fanatik