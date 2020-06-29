Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la kendine geldi

Sergen Yalçın, Kartal’ı kanatlandırdı… Abdullah Avcı yönetimindeki 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş’ta, bu gollerin 5’i Burak Yılmaz’dan geldi… Kral, ayrıca 2 defa da gol pası verdi. Avcı istenilen verimi veremeyince göreve Sergen Yalçın getirildi.

Tecrübeli teknik adamla 10 maça çıkan Siyah-Beyazlılar, 20 kez ağları havalandırdı. Sergen’le 9 maça çıkan Burak Yılmaz da şaha kalktı. Bu maçlarda 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kral, eski günlerini hatırlattı.

Kaynak: Akşam