Burak Yılmaz sakatlandı ve devam edemedi

'ın sahasında oynadığımaçının 10.dakikasında siyah-beyazlıların yıldız golcüsüsakatlandı ve oyundan çıktı. Hava topuna çıkarken sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın yerine 12.dakikada oyuna Güven Yalçın dahil oldu

Burak Yılmaz son haftalarda takıma 2 gol - 4 asist gibi oldukça önemli katkı verirken sezon genelinde de 13 gol - 7 asist gibi bir performans göstermişti.