Burak Yılmaz sakatlandı ve devam edemedi
Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Kasımpaşa maçının 10.dakikasında siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Burak Yılmaz sakatlandı ve oyundan çıktı. Burak Yılmaz'ın yerine oyuna Güven Yalçın dahil oldu
FUTBOL 09.07.2020, 21:19
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Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Kasımpaşa maçının 10.dakikasında siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Burak Yılmaz sakatlandı ve oyundan çıktı. Hava topuna çıkarken sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın yerine 12.dakikada oyuna Güven Yalçın dahil oldu
Burak Yılmaz son haftalarda takıma 2 gol - 4 asist gibi oldukça önemli katkı verirken sezon genelinde de 13 gol - 7 asist gibi bir performans göstermişti.