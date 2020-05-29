Burak Yılmaz kafaları karıştırdı!

Beşiktaş’ta ilk yapılan corona virüs testinde birkaç futbolcuda virüse rastlanmıştı ve isimler açıklanmamıştı. Burak Yılmaz'ın aynı gün içinde bir özel hastane önünde görüntülenmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Burak, o günden bu yana dün ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.

Fitness salonunda çalışırken fotoğraf çektiren tecrübeli forvet, “Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam” ifadesini paylaştı. Fizik ve kondisyon olarak hazır olmadığını açıkça beyan eden Burak Yılmaz'a yeni bir antrenman programı uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü Skor