Burak Yılmaz kafaları karıştırdı!
Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolseverlerin kafasını karıştıracak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, kişisel instagram hesabının story alanından paylaşımda bulunurken, tesislerde fizyoterapist ile yapacağı çalışma öncesindeki bir anı paylaştı.
FUTBOL 29.05.2020, 11:11
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Beşiktaş’ta ilk yapılan corona virüs testinde birkaç futbolcuda virüse rastlanmıştı ve isimler açıklanmamıştı. Burak Yılmaz'ın aynı gün içinde bir özel hastane önünde görüntülenmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Burak, o günden bu yana dün ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.
Fitness salonunda çalışırken fotoğraf çektiren tecrübeli forvet, “Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam” ifadesini paylaştı. Fizik ve kondisyon olarak hazır olmadığını açıkça beyan eden Burak Yılmaz'a yeni bir antrenman programı uygulanacağı öğrenildi.
Kaynak: Sözcü Skor