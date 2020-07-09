Burak Yılmaz'ın ardından Gökhan Gönül şoku

Kayserispor mağlubiyetiyle Avrupa yolunda darbe yiyen Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk devresi konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Gönül'ün sakatlığıyla sarsıldı.

12. dakikada sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın, 37. dakikada sakatlanan'ün yerine ise Kevin-Prince Boateng oyuna girdi. İki oyuncunun son durumları çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Kaynak: Fanatik