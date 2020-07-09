Burak Yılmaz'ın ardından Gökhan Gönül şoku
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'a çifte şok. Siyah Beyazlı ekibin iki yıldızı Burak Yılmaz ve Gönül, mücadelenin ilk yarısında yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyuna devam edemediler.
FUTBOL 09.07.2020, 21:55
20
Kayserispor mağlubiyetiyle Avrupa yolunda darbe yiyen Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk devresi konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Gönül'ün sakatlığıyla sarsıldı.
12. dakikada sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın, 37. dakikada sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine ise Kevin-Prince Boateng oyuna girdi. İki oyuncunun son durumları çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Kaynak: Fanatik