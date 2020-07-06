Bugünden sonra daha fazla kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

''Hafta içi antrenmanlarda olmadığınız için son durumları bilmiyorsunuz. N'Koudou bir haftadır antrenmanlara katılmıyor. Son bir iki çalışmada bizimle birlikteydi ama maç oynamak için yeterli değil. Oyunun gidişatına göre belki kullanabiliriz, kronik sakatlığı var. İki haftadır bu sakatlığın etkisinde, böyle olunca oyuncuyu her hafta kullanmak zorlaşıyor.. Bugün için onu bekletmenin daha uygun olduğunu düşündüm. Bu tek başıma değil, doktorlarla birlikte verdiğim bir karar. Bugün 3 merkez orta sahayla oynuyoruz, oyunun devamında hamleler yapabiliriz. Oyun nereye gider bilmiyorum ama zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. İyi hazırlandık, hazırız, umarım iyi mücadeleyle galip geliriz.

Biz her maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız. Oyun anlayışımız aynı, kendi oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız. Adem, Umut, Boyd gibi oyuncularımız yok, N'Koudou'nun da sakatlığı var. Bu şartlara göre bir planla sahaya çıkıyoruz. Bugüne kadar nasıl kazanmak istiyorsak, bugünden sonra daha da fazla kazanmak istiyoruz. Ligde üçüncü ve yedinci sıra arasında ciddi bir sıralama durumu var. Lig sonuna gelindiğinde üçüncü yedinci, yedinci üçüncü sırada ligi bitirebilir. Hazırlıklarımız tamam, takımımız iyi, moral motivasyonumuz iyi. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.''