’ın açıklamaları:

''Lige kötü bir başlangıç yaptık. 4 maçlık periyot çok istediğimiz gibi geçmedi. Bunun birçok sebebi var, sebepleri konuşmak çok anlamlı olmaz. Önümüze bakmak istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi antrenman yaptık. Oyuncularımız eksiklerini tamamlamaya çalıştılar. Takım olarak bu sürenin bize iyi geldiğini düşünüyorum. Bugün ikinci dönemin yeni başlangıcını yapmak istiyoruz. Artık lige konsantre olmak istiyoruz. Hem fizik hem oyun anlamında kendimizi geliştirip iyi bir oyun ve skorla geri dönmek istiyoruz. İnşallah bugün sonuç ve oyun beklediğimiz gibi olur. Büyük takımda grafiğin çok aşağıda olması bizim için de, oyuncular için de zor ama hep birlikte buradan çıkmaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ki buradan sıyrılacağız.''