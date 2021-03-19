"Bu kadarını kimse tahmin edemezdi"

Beşiktaş, Real Sociedad, Villarreal ve A Milli Takım’da muhteşem başarılara imza atan Nihat Kahveci, şimdilerde Tivibu Spor’da yorumcu olarak futbola hizmet ediyor. Yıllarca formasını giydiği siyah beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı maça yönelik sorularımızı yanıtlayan Kahveci, çarpıcı tespitlerde bulundu:

- Derbide nasıl bir oyun bekliyorsun?

Güzel bir oyun bekliyorum. Zaten Beşiktaş’ın içinde olduğu derbiler zevkli geçiyor, keyifli oluyor. İki takımda da çok özel oyuncular var. İyi futbol ve kaliteli goller izleyeceğimizi düşünüyorum. · Beşiktaş kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? Beşiktaş kazanırsa 4 şeritli hatta 5 şeritli otobana çıkar, önü bayağı açılır. Şampiyonluğun ağır favorisi olur. Kaybederse fazla sıkıntı olmaz, zirve iddiası aynı şekilde devam eder. Ancak bu durumda Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artar.

Tam bir kolej takımı havası var

- Derbi öncesi Beşiktaş’ın artıları, eksileri neler?

Beşiktaş’ın artısı çok. Saha içi ve dışında birbirleriyle çok iyi anlaşan bir oyuncu grubu var. Tam bir kolej takımı havası. Kazandıkları maçlardan sonraki sevinç pozları, kolej takımı havasının bir sonucu. Dışardaki bu olumlu hava saha içine de yansıyor. Özellikle orta sahada ve ön tarafta çok uyumlu, nasıl pas vermeleri ve nerelere koşmaları gerektiğini bilen bir takım var. Eksilerine gelince... Defansta zaman zaman bireysel hatalar yapabiliyorlar. Özellikle N’Sakala’nın mevkisinden basit goller yiyorlar.

- Eski bir Beşiktaşlı olarak, siyah beyazlı futbolculara neler tavsiye edersin? Fenerbahçe karşısında en çok nelere dikkat etmeliler?

Bu, derbilerden önce hep konuşulur. Takımların biri daha formdadır ve kazanma ihtimali yüksek görülür. Beşiktaşlı futbolcuların bu ihtimalleri hiç düşünmemeli. Bugüne kadar nasıl istikrarlı oynadılarsa aynı şekilde oynamalılar. Fenerbahçe kontrataklarla gol arayacak. O yüzden Beşiktaşlı futbolcuların bireysel hata yapmamaları ve top kaptırdıklarında bir an önce kazanmaları gerekiyor.

Guardiola, Pochettino ve Luis Enrique ile görüşüyoruz

- Teknik adamlık yapmayı düşünüyor musun?

Hedefim tabii ki teknik direktörlük. Pro Lisans sahibiyim. İspanya Futbol Federasyonu’ndan aldım. Güncellemelere gittiğimde İspanya Ligi’nde oynayan eski arkadaşlarımla görüşüyorum. Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola ve diğer teknik direktörlerle görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu an yorumculuğu seçmemin sebebi, futbolu daha çok izleme ve değerlendirme şansım olması. İlerleyen dönemde bunun çok faydasını göreceğim.

Sergen hoca takımda Zidane etkisi yarattı

- Beşiktaş-Fenerbahçe maçının kilit oyuncuları hangileri olur? Kimler öne çıkar?

Beşiktaş’ta kesinlikle Aboubakar. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Beşiktaş’ta fark yaratacak diğer oyuncular Larin ve Ghezzal olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe adına da ön taraftaki etkili oyunuyla Pelkas...

- Beşiktaş’ın bu kadar iyi oynayıp liderliğe yükseleceğini tahmin ediyor muydun? Sence bu işin sırrı kimde?

Bu sezon Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımı hiç şüphesiz Beşiktaş. Bu kadarını kimse tahmin edemezdi. Ama ben, Sergen Yalçın transfer edildiği ilk gün ‘Beşiktaş’ta Zidane etkisi yaratır’ demiştim. Sergen Hoca da beni yanıltmadı. Beşiktaş’ın bu performansının mimarı kesinlikle Sergen Yalçın’dır. 30 bin taraftarının önünde imza attığı günden beri çok konsantre olmuş bir Sergen Yalçın izliyoruz.

- Beşiktaş’ta bu sezon en iyi oynayan futbolcular hangileri?

Atiba, Aboubakar, Ghezzal ve Josef. Atiba sadece bu sezon değil 8 yıldır çok iyi oynuyor.

Bu tablonun tek sorumlusu Erol Bulut

- Fenerbahçe bu sezon yaptığı 22 transferle şampiyonluğun açık ara favorisi gösteriliyordu. Neden bu duruma geldi?

Bu tablodan direkt sorumlu olan kişi Erol Bulut hocadır. Kadro istikrarı sağlayamadı. Erol Hoca 5 oyuncu değişikliği avantajını çok kötü kullandı.

- Orta sahalarda Luiz Gustavo-Mert Hakan-İrfan Can’a karşılık Atiba-Josef-Ghezzal mücadele edecek. Hangi 3’lü daha iyi?

Atiba, Josef ve Ghezzal çok iyi anlaşıyorlar. Bir bütün halinde hareket ediyorlar. Ayrıca birbirlerini tamamlayan oyuncular. Tabii bu söylediklerimiz kâğıt üstünde geçerli. Maçta neler olur, izleyip göreceğiz.

F.Bahçe'ye attığım gol muhteşemdi, halen izlerim

- Fenerbahçe’ye karşı 9 maç oynadın. Bu derbilerde 3 galibiyetiniz, 5 mağlubiyetiniz, 1 de beraberliğiniz var. Eylül 2000’de 3-0 kazandığınız maçta da ilk golü sen atmıştın. O golü hatırlıyor musun?

5 mağlubiyeti de Kadıköy’de aldık. O yıllarda Kadıköy’de maç kazanmak çok zordu. Ama içerdeki maçlarda bizim üstünlüğümüz vardı. 2000 yılındaki maçta bugün bile hatırladığım muhteşem bir gol atmıştım. Kaptan Tayfur ağabeyin kestiği topa çok güzel bir vuruş yapmıştım. Bugün bile o golü izliyorum. (HÜRRİYET)