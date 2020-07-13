Boateng Sergen Yalçın'ın planlarını bozdu!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın Malatya’da İlk 11’de forma vermeyi düşündüğü Ganalı yıldız sakatlığı yüzünden kadroya alınmadı.
Burak, Ljajic ve cezalı Atiba’nın yokluğunda şans bulmasına kesin gözüyle bakılan Boateng sol aşil tendonundaki ağrıları yüzünden İstanbul’da bırakıldı. Tüm hesapları bozulan teknik heyet, Necip’i 11’de görevlendirecek, Burak’ın yerine Güven Yalçın gol umudu olarak sahaya çıkacak
Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, ateş hattındaki Yeni Malatyaspor ile yapacağı zorlu karşılaşma öncesi Kevin Prince Boateng şokuyla sarsıldı. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson’dan yoksun olan Kartal’da, Ganalı futbolcu Malatya’ya götürülmedi. Hazır olmayan Dorukhan da İstanbul’da bırakıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçından sonra sol aşil tendonunda ağrı hisseden Boateng’e, muayene ve tetkikleri neticesinde “aşil tendinopatisi” teşhisi konulduğu duyuruldu. Dün sabah bir daha kontrolden geçirilen deneyimli futbolcunun tedavisine devam edilmesine karar verildiği belirtildi. Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanan ve sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi belirlenen Gökhan Gönül ise dün sürpriz biçimde takımla çalıştı. Tecrübeli sağ bek karşılaşmanın kadrosuna da dahil edildi.
Boateng Sergen Yalçının planlarını bozdu
Derbi öncesi ‘sarı’ tehlike
Kartal’da, Yeni Malatyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Kevin N’Koudou, Caner Erkin ve Domagoj Vida bugün kart görmeleri halinde 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynanacak sezonun son derbisinde forma giyemeyecek.
Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ