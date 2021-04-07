Lider, Süper Lig'in 33. haftasında'u 3-0 mağlup ederken, gollerden birini atan Rachid, "Bugün, her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra tepki vermek açısından bu maç çok önemliydi. Bugün hepimiz elimizden geleni yaptık. Ben de takımım için katkı verebildiysem ne mutlu bana. Atiba bugün 3 asist yapmayı hak etti. Oğuzhan da çok iyi oynadı, mücadele etti. Bu da bizim takım ruhumuzun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" dedi. (FANATİK)