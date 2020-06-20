Bitiricilikle ilgili özel çalışıyorum

Farklı biten karşılaşmanın ardından N'Koudou yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Öncelikle takımla ilgili konuşmak istiyorum. Bu maçı geçen hafta çok kötü bir şekilde kaybettiğimiz Antalya maçından sonra mutlaka kazanmak zorundaydık. Buraya 3 puanı almaya geldik. Kendi standartımızda oynarsak kazanabileceğimiz biliyorduk. Gerçekten bitiricilikle ilgili antrenmanlarda çok çalışıyorum. Bu akşamda bunun karşılığını aldım.