Bitiricilikle ilgili özel çalışıyorum
Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 5-1 yendi.
FUTBOL 20.06.2020, 23:24
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Farklı biten karşılaşmanın ardından N'Koudou yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kevin N'Koudou’nun açıklamaları
Öncelikle takımla ilgili konuşmak istiyorum. Bu maçı geçen hafta çok kötü bir şekilde kaybettiğimiz Antalya maçından sonra mutlaka kazanmak zorundaydık. Buraya 3 puanı almaya geldik. Kendi standartımızda oynarsak kazanabileceğimiz biliyorduk. Gerçekten bitiricilikle ilgili antrenmanlarda çok çalışıyorum. Bu akşamda bunun karşılığını aldım.