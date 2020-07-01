‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek 250 bini aştı

Beşiktaş Yönetimi, kulübe ekonomik gelir kazandırabilmek için düğmeye basıp, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasını başlatmıştı. Siyah-Beyazlı camiadan kulübe destek vermelerini isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu çağrısı yanıtsız kalmadı.

Bu zamana kadar kampanyaya 250 bin kişinin destek verdiği bildirildi. Kulübün kampanyadan elde ettiği gelir toplam 10 milyon TL’yi aşarken, ilerleyen günlerde duyurulacak olan TV etkinliğiyle birlikte 100 milyon TL barajının aşılması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik