Bilal Ceylan ilk antrenmanına çıktı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylanın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylana Beşiktaş Ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bilal Ceylan bugün ilk idmanına çıktı.