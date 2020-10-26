Beşiktaş’ta yeni sayfa

Beşiktaş, bu akşam 20.00'de Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından geçen haftayı da ‘bay' geçen siyah-beyazlılar, 4 Ekim'deki Konyaspor maçının ardından 22 gün sonra ilk kez sahaya çıkacak.

Tek galibiyetini ilk hafta Trabzon deplasmanında alan Kartal, daha sonra Antalyaspor ile berabere kalmış, son iki karşılaşmasında ise Konyaspor'a 4-1, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlılarda hazır olmayan N'Koudou, sakat Atakan ve Hasic ile karantina süresi henüz bitmeyen Mensah kadroda yer almıyor. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal'ı da kafileye dahil eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sol kanatta Larin'i oynatması bekleniyor.

Kartal bu mücadeleyi kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N’Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Larin, Aboubakar

Kaynak: Skor