Beşiktaş’ta sabrın sonu Ersin Destanoğlu

Beşiktaş’ta mecburiyet gençlik aşısı başarıyı da getirdi. Liverpool'dan kiralanan dünyaca ünlü kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesi sonrası Sergen Yalçın'ın eldivenleri devrettiği Ersin Destanoğlu, bir başarı hikâyesinin başrolü oldu.

Ersin, A Takım düzeyinde Beşiktaş kalesini geçen sezon 13 Haziran'da devraldı. Zaman zaman inişli çıkışlı performanslar gösterse de hocası Yalçın ondan desteğini hiç kesmedi. Bunun ödülünü ise hem Beşiktaş hem de Ersin aldı.

13 maçta gol yemedi

Ersin Destanoğlu, eldivenleri giydiği dönemden bu yana Süper Lig'de en fazla maçta (13) kalesini kapatan kaleci durumunda. Yetenekli oyuncu, adını Avrupa ekiplerinin transfer listesine de yazdırdı.

Son dönemde Türkiye'den önemli transferler yapan Fransız ekiplerinden Lyon, Ersin'in en önemli talibi. İki Avrupa kulübünün de başarılı eldiveni takip ettiği öğrenildi. Yıllık 250 bin Euro kazanan yetenekli oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş'ın altyapı oyuncularına da örnek teşkil ediyor.

Ghezzal umudu azaldı

Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu beklenenden ciddi çıktı. Sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisinin en az 15 gün sürmesi bekleniyor. Ghezzal'ın Denizli sınavında forma giymesi mucizelere bağlı. (SKOR SÖZCÜ)