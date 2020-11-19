Beşiktaş’ta Necip Uysal ve N’Sakala’dan iyi haber

Daha önce Covid testleri pozitif çıkan Necip ve N’Sakala’nın dün yapılan testlerinden negatif sonuç geldi. İki futbolcu fiziki olarak hazır olmaları durumunda Başakşehir maçı kadrosuna alınacak.

Ayrıca Rosier’in de yetişmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba harcadığı belirtildi. Sergen Yalçın’ın, Vida’nın yokluğunda stopere Josef’i çekmesi beklenirken, haftalardır yedek bekleyen Ljajic’in de bu hafta şans bulması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet