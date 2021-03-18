Beşiktaş’ta işin sırrı kolej ruhu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcıları, birbirine kenetlenmiş bir futbolcu grubu oluşturdu. Ümraniye’deki arkadaşlık ve özgürlük havası, saha içine de başarı olarak yansıdı.
“Çok dirençliler. Çok motiveler. Birbirlerine çok bağlılar. İnanıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli konular…” Bu sözlerin sahibi Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın… Başakşehir galibiyetinin ardından 2-0'dan 2-2'yi bulan rakibine karşı inançlarını kaybetmemelerini bu sözlerle anlatan Yalçın, siyah-beyazlıların bu sezonki sırrını da vermiş oldu. Kara Kartal'ın başarısı Ümraniye'de saklı ve artık bunu herkes biliyor: Takım olmak…
İşte sezona kötü başlayan ve başarı şansı tanınmayan Beşiktaş'ı öne çıkaran özellikler:
1- Yabancılar uyum sağladı: Takımda Fransızca ve Portekizce konuşan oyuncuların sayısı fazla. Özellikle Aboubakar, yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü oluşturuyor. Atiba da takıma ağabeylik yapıyor.
3- Özgür ortam pozitif etkiliyor: Yalçın, öğrencilerini idman sahası dışında özgür bırakmayı seçiyor. Böylece kendi futbolculuğunda yaşadığı disiplin sorunlarının önüne geçmeyi başarıyor. Kolej ruhu oluşturuyor.
4- Teknik heyet fark yaratıyor: Murat Şahin ve Ozan Köprülü, takımla yakından ilgileniyor. Marrone'nin çalıştırdığı oyuncular fizik olarak fark yaratıyor. Murat Kaytaz'ın analizleri başarıdaki önemli bir diğer faktör.
5- Takımda yedek-as ayrımı yok: Sergen Yalçın, oyuncularına yedek-as gözüyle bakmıyor. Yalçın, hangi futbolcu oynarsa oynasın sistemin işlemesini istiyor. Bunun için de sık sık kadroda değişiklikler yapıyor. (SÖZCÜ SKOR)