Beşiktaş’ta ‘beyin takımı’ işbaşında!

Süper Lig'e Antalyaspor maçıyla dönüş yapacak olan Beşiktaş'ta genç futbolcular el üstünde tutuluyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kalan 8 haftada şans vereceği Oğuzhan Akgün, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kaan Kalafat, İlkay İşler ve Atamer Bilgin gibi gelecek vaat eden isimlere ‘usta eli' değmeye başladı.

Takımın tecrübeli isimleri Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Vida, gençlerin adaptasyon sorununu ortadan kaldırmak için uğraşıyor.

Vida, stoperlerden Erdoğan Kaya'ya nasıl pozisyon alması gerektiğini ve savunma kurgusunda ne gibi bir rol üstleneceği konusunda direktifler veriyor.

Burak ve Gökhan, gençlerin motivasyonunu yükseltmek için sürekli konuşmalar yapıyor.

Beşiktaş formasının önemli olduğunu ve böyle bir şansın bir daha gelmesinin zor olduğunu belirten ikili, gençlerin idmanlarda daha çok hırslanmasını sağlıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu birliktelikten çok memnun.

Kaynak: Skor Sözcü / Ali Aydın