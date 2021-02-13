Beşiktaşlılar'dan Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi
Merkez Hakem Kurulunun, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına Yaşar Kemal Uğurlu'yu atamasına siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
FUTBOL 13.02.2021, 12:48 kartalbakışı.com
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Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun atamasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Uğurlu'nun yönettiği son 4 maçta Beşiktaş galip gelemiyor. Siyah-Beyazlılar, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
MONTERO ŞOKU
Öte yandan, Konyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi. Sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan yaklaşık olarak 1 ay uzak kalacak. (AKŞAM)