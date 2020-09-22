Beşiktaş’ın gözü kadro dışı bırakılan Koita’da

Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli isteği olan forvet takviyesinde gözünü bir kez daha Kasımpaşa'ya çevirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, yıllık garanti ücreti 500 bin Euro olan Bengali-Fode Koita'yı zam talep edince kadro dışı bıraktı. 29 yaşındaki Gineli oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesinin, kadro dışı bırakılması sürecinde rol oynadığı belirtiliyor.

Siyah beyazlılar, Mame Thiam ve Fatih Öztürk'ü Fenerbahçe ve Galatasaray'a bonservissiz veren Paşa'dan aynı şekilde Koita'yı istemişti. Beşiktaş yönetimi, deneyimli forvet için lacivert-beyazlıların kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa'da Kayseri ve Rize maçlarında kadroya alınmayan bu oyuncuya Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi. Fransa doğumlu olan Koita, Gine A Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Kasımpaşa ile sözleşmesi Haziran 2021'de bitecek Koita, Süper Lig'de 87 maçta 23 gol atıp 10 asist yaptı.

Kaynak: Skor