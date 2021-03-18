Beşiktaş’ın golcüleri Fener’e fark attı

Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki akşam uzatma dakikalarında Başakşehir’i 3-2’lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar, final biletini kapmıştı. Kara Kartal’da bu galibiyetin en önemli mimarları, takımın formda golcüleri Vincent Aboubakar ve Cyle Larin olmuştu. Başakşehir karşılaşmasında Aboubakar, Beşiktaş’ın ilk sayısını atarken Larin ise uzatma dakikalarında zaferi getiren isim oldu. Bu ikilinin katkılarıyla Süper Lig’de olduğu gibi Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam eden Kartal, bu konuda pazar günü Vodafone Park’ta ağırlayacağı Fenerbahçe’den daha şanslı durumda...

Larin kendini aştı

Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak son anda takımda tutulan Cyle Larin, teknik direktör Sergen Yalçın’la adeta kendini bulmuştu. Kanadalı futbolcu, kanat hattında görev yapıp skorer kimliğini geliştirerek takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 18 gollük performans ortaya koyan Larin, takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2 maçta 2 gol...

Takımın bir diğer skor yükünü üstlenen ismi Vincent Aboubakar ise 28 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Ara transfer döneminde takıma katılan ve sakatlığı sebebiyle sadece 2 maça çıkabilen Cenk Tosun ise 2 gol kaydetti. Bu 3’lü, toplamda 36 gole imza atarken pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe’nin 4 golcüsü; Samatta (4), Valencia (6), Cisse (4) ve Thiam (8) ise 22’de kaldı. (FANATİK)