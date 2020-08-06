Beşiktaş’ın gençleri yoğun takipte!

Pandemi süreci sonrasında Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Kara Kartal’ın genç oyuncuları, Almanya İkinci Lig takımlarının takibine girdi...

Başta kaleci; Ersin Destanoğlu olmak üzere; Rıdvan Yılmaz, Alpay Çelebi, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Almos Kaan Kalafat gibi isimler için talepte bulunan birçok kulübe yönetimin, Sergen Yalçın’ın yeni sezon öncesindeki takım kampı sonrasında hazırlayacağı rapor sonrası cevap vereceği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik